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عالم

استئناف التفاوض بين المجلس الانتقالي وقوى التغيير بالسودان السبت المقبل

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:41 م
جريدة الدستور
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أكد ممثل الاتحاد الأفريقي الدائم لدى السودان السفير محمد بلعيش، استئناف التفاوض في إطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، يوم السبت المقبل بالخرطوم، لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي بين الجانبين.

وأوضح بلعيش - في بيان مساء اليوم - أن الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة هو دراسة الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي، الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء.
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