رئيس الاحتلال يزور حدود قطاع غزة بسفينة عسكرية

استقل رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اغليوم، الأربعاء، سفينة عسكرية بالقرب من الحدود البحرية لقطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأجرى رئيس الاحتلال زيارة لسلاح البحرية بالجيش الإسرائيلي، أثنى خلالها على جهودهم في حماية تل أبيب، مشيرًا إلى إحباطهم عدد من عمليات تهريب الأسلحة لفصائل المقاومة في القطاع المحاصر.



على الجانب الأخر، قالت مصادر أمنية إسرائيلية، في وقت سابق، إن الجبهة الداخلية ستواجه حربا غير مسبوقة في حال اندلعت الحرب على الجبهة الشمالية، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.



وأوضحت المصادر، أن الجبهة الداخلية ستواجه ضربة لا يمكن مقارنتها بالحرب عام 1948، مشيرين إلى أن تل أبيب قررت توفير الحماية لنحو 20 موقعا استراتيجيا نظرا لوجود تهديدات ضد البنية التحتية.