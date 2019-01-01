الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

رئيس الاحتلال يزور حدود قطاع غزة بسفينة عسكرية

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:36 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
ads
استقل رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اغليوم، الأربعاء، سفينة عسكرية بالقرب من الحدود البحرية لقطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأجرى رئيس الاحتلال زيارة لسلاح البحرية بالجيش الإسرائيلي، أثنى خلالها على جهودهم في حماية تل أبيب، مشيرًا إلى إحباطهم عدد من عمليات تهريب الأسلحة لفصائل المقاومة في القطاع المحاصر.

على الجانب الأخر، قالت مصادر أمنية إسرائيلية، في وقت سابق، إن الجبهة الداخلية ستواجه حربا غير مسبوقة في حال اندلعت الحرب على الجبهة الشمالية، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر، أن الجبهة الداخلية ستواجه ضربة لا يمكن مقارنتها بالحرب عام 1948، مشيرين إلى أن تل أبيب قررت توفير الحماية لنحو 20 موقعا استراتيجيا نظرا لوجود تهديدات ضد البنية التحتية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

سلطان ماليزيا يشكك في نسب ابنه من طليقته ملكة الجمال

منذ يوم

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

منذ يومين

طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

منذ حوالي 19 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

ads

الصور

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

image description

نجوم الفن في جنازة والدة يسرا

image description

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان والدة يسرا

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

ads

الأكثر قراءة

أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"

yalla shoot ماتش الزمالك والإسماعيلى الآن بث مباشر في الدوري المصري

مصادر تكشف لـ"الدستور" القصة الكاملة لإطلاق نار خارج محطة مصر

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

ستوديو

كريم فهمي: الأهلي فاز في أقوى منافسة منذ أعوام

عبد الحفيظ للزمالك: "الدوري انتهى وحاول مرة أخرى الموسم القادم" (فيديو)

نشوب حريق بمستشفى في السعودية ونقل 27 حالة من المرضى

أمير كرارة لـ كريم عبد العزيز: "كان نفسي أقابلك من كلام الناس عليك"

ads

رياضة

إصابة أسينسيو تربك حسابات أرسنال بشأن ضم داني سيبايوس

"عبد الحفيظ" يهدى درع الدوري لجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته

حسام عاشور: الأهلي لديه القدرة على تحدي الصعاب

حسام عاشور: "الدوري رقم 12 ليا؟ بس عشان في ناس بتزعل"

الرئيس نيوز

اعتقال نقيب الصحفيين السودانيين

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب 250 "شيشة إلكترونية"

طلاب مصريون بالخارج: الدراسة تبدأ في أغسطس.. ولم يتم تحديد "المناهج"

الأهلي بطلا للدوري العام 2019

منوعات

حسناء روسية تقدم هدية غير متوقعة لرئيس وزراء اليابان

حرارة باريس تذيب "برج إيفل" في 10 دقائق

بيع زوج أحذية رياضية بـ437 ألف دولار

سلطان ماليزيا يشكك في نسب ابنه من طليقته ملكة الجمال

كشكول

غدًا.. إعلان نتائج أول دفعة من تظلمات الثانوية العامة

بالصور.. حفل لتكريم المعلمين المتميزين في القاهرة الجديدة

رئيس جامعة المنيا يُكرم عمدة مدينة ورئيس جامعة "هيلدسهايم"

ننشر نتيجة اختبارات الترقي للمعلمين

إسلام سياسي

خليفة حفتر: قريبا سنحتفل بتحرير العاصمة طرابلس

إخواني منشق: الإلحاد والإرهاب نتيجة طبيعة لتأثير أفكار الجماعة على شبابها

الانشقاقات تضرب حزب أردوغان.. وباحث سياسي يوضح الأسباب

قيادي بالدعوة السلفية: لسنا دولة داخل مصر كـ"الإخوان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد

الثقافة

"اتحاد الناشرين" يناقش فتح أسواق جديدة للكتاب المصري بإفريقيا.. 30 يوليو

عرض "مكتوبلي أغنيلك" على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية أول أغسطس

أمسية ببيت الشعر العربي عن شعر ثورة يوليو.. غدا

غدًا.. شعر "ثورة يوليو الحديث" ببيت الشعر العربى

صفحتنا ع الفيس بوك