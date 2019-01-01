حسام عاشور: الأهلي لديه القدرة على تحدي الصعاب

قال حسام عاشور قائد فريق الأهلي، إنه فخور بتحقيق لقب الدوري المصري للموسم الرابع على التوالي، بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.



وأوضح عاشور في تصريحات لقناة ناديه، أن الأهلي لديه القدرة على تحدي الصعاب ومواجهة أي تشكيك في قدراته.



ودخل عاشور قائد الأهلي في نوبة بكاء قائلًا "أين المشككين في الأهلي؟ لقد فزنا بالدوري أين هم الآن؟ لا نحتفل بشكل مبالغ به وقلنا أن العبرة بالخواتيم والآن نحصد لقب البطولة".



وأضاف "محمود الخطيب رئيس النادي تحدث معنا قبل اللقاء وقال لنا مباراة المقاولون تتويج لعام كامل مر بكل أحزانه وأزماته".



وأشار حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في تصريحات لقناة ناديه، إلى أن الفريق نجح في تحقيق الفوز وحصد اللقب بعد مجهود كبير، موضحًا أن الفريق يستحق التتويج.