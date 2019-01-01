"موانئ الكويت": تنسيق عربي خليجي لحماية السفن في مضيق هرمز

أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، وجود تنسيق على مستوى الوطن العربي والدول الخليجية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.



وقال "العبدالله"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن تأثير التطورات الأخيرة في مضيق هرمز على حركة السفن القادمة والمغادرة للكويت طفيف، لأن أكثر السفن تأتي من دول مجاورة موقعها بعد مضيق هرمز، وذلك وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.



وكشف العبدالله الذي يرأس أيضا اتحاد الموانئ العربية، عن أنه إذا استمر الوضع لأسابيع فسيكون هناك خططا بديلة لتفادي أي مشكلة.



وأكد أن مؤسسة الموانئ لديها خطة أمنية وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع متمثلة في القوة البحرية، ووزارة الداخلية متمثلة في أمن الموانئ والمنشآت.