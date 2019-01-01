رئيس "مصر للفنادق": نستهدف زيادة إيرادات الشركة خلال العام المقبل

قال عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن شركته تسعى لزيادة الإيرادات خلال العام الجديد.



وأضاف رئيس شركة مصر للفنادق، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاستقرار السياحي والأمني ساهم في دعم صناعة الفنادق في مصر.



وأشار إلى أن بطولة الأمم الأفريقية ساهمت في زيادة الإشغالات في الفنادق التي كانت أسعارها منخفضة.



وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.