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تكنولوجيا

6 مزايا فى خرائط جوجل.. تعرف عليها

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:21 م
جريدة الدستور
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وفقا لما نشره موقع "بيزنس انسايدر"، نقدم لكم العديد من المزايا التي تحتوي عليها خرائط جوجل وتفيد المستخدمين:

- تغيير الوقت لمعرفة النتائج الأكثر دقة
يمكنك تغيير الوقت لتتناسب مع موعد رحلتك للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

- الاحتفاظ بقائمة الأماكن المفضلة لديك
اضغط فوق الرمز الذى يشبه ثلاثة خطوط رأسية واختر مكانك ثم اضغط فوق علامة التبويب المحفوظة واختار المفضلة واضغط بعدها على زر إضافة.

- استخدم علامة التبويب "التنقل" لرؤية معلومات حول القيادة اليومية
تجعل علامة التبويب من السهل رؤية معلومات حول القيادة اليومية أو رحلة القطار للعمل، وتأكد من أن خرائط جوجل تعرف عنوان عملك من خلال الضغط على الأيقونة التي تشبه ثلاثة خطوط رأسية في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة ثم اضغط على "أماكن" لعرض عناوين المنزل والعمل التي قمت بحفظها في خرائط جوجل.

- لاستخدام الخرائط فى وضع عدم الاتصال
إذا كنت تقود سيارتك بمنطقة نائية، فقد لا تتمكن دائمًا من الوصول إلى خدمة إنترنت موثوقة، تتيح لك جوجل تنزيل خرائط لمناطق معينة حتى تتمكن من مشاهدتها دون اتصال WiFi أو اتصال بيانات.

- أضف توقف لرحلتك
في بعض الأحيان لا تتضمن الرحلة القيادة مباشرة من النقطة "أ" إلى النقطة "ب"، وقد تحتاج إلى مقابلة صديق أو التوقف عند محطات البنزين أو الحصول على وجبة سريعة، لذا يمكنك بسهولة إضافة توقف مثل هذا إلى طريق القيادة.

بعد أن تبدأ رحلتك، اضغط فوق المنطقة القريبة من أسفل الشاشة، حيث يتم عرض الوقت المقدر للوصول ثم اضغط على "ابحث على طول الطريق" وابحث عن المحطة التي تريدها، يمكنك كتابة عنوان محدد أو نقطة اهتمام عامة مثل "المطاعم" أو "محطات الوقود".

- تعرف على أقرب موقف السيارات من المكان الذي تذهب إليه
تساعدك في العثور على مواقف السيارات بمجرد وصولك إليها، عند البحث عن اتجاهات القيادة، ابحث عن رمز "P" مع وجود دائرة حوله بجوار الوقت المقدر الذي يستغرقه الوصول إلى هناك، وسيعرفك هذا مواقف السيارات القريبة من هذا الموقع.
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