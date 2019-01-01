الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية خشية رد "حزب الله"

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب داخل قواته على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، تحسبا لأي رد من حزب الله اللبناني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد أهداف تابعة له، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من ليلة الأربعاء، قصفا على عدة أهداف قرب المثلث السوري اللبناني في مرتفعات الجولان المحتلة.



وأعلنت الدفاعات الجوية السورية التصدي لأهداف معادية سماء أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، تحديد ريف بلدة "درعا".



من جانبها، كشفت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن الهدف من القصف الذي شنته إسرائيل على أهداف في سوريا، فجر اليوم، كان يستهدف البنية التحتية التابعة لحزب الله اللبناني، الموجودة في مرتفعات الجولان السورية.