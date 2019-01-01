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رياضة

الزمالك يفوز على الإسماعيلي ويحتل المركز الثاني بالدوري

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:17 م
جريدة الدستور
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت، المؤجل بينهما من الجولة الـ27 ببطولة الدوري الممتاز، واحتل بذلك المركز الثاني خلف الأهلي الذي ضمن الفوز باللقب بعد فوزه مساء اليوم على المقاولون العرب 3-1.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من عماد السيد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع.. وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

حاول الزمالك فرض سيطرته من بداية المباراة من خلال الضغط المستمر على الفريق المنافس وشن هجمات من العمق ومن على الجانبين خاصة من الجانب الأيمن عن طريق النقاز في محاولة لفتح ثغرة بخط دفاع الإسماعيلي، في الوقت الذي حاول فيه الاسماعيلي تبادل الهجمات مع الزمالك، وفرض سيطرته هو الآخر في خط وسط المستطيل الأخضر.

وواصل الزمالك هجماته ومرر محمد إبراهيم كرة بينية متقنة لحمدي النقاز الذي تعرض للإعاقة داخل المنطقة، ليحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 14، نفذها محمود علاء هداف الفريق وأدخلها الشباك على يمين الحارس معلنا تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وحاول الإسماعيلي الرد بالهجوم.. وعلى عكس سير المباراة ومن خطأ دفاعي يمرر أحمد سيد "زيزو" الكرة للخلف لمحمود علاء إلا أن الكرة ابتعدت عنه لتمر داخل المنطقة وينطلق عليها بينسون شيلونجو مهاجم الدراويش ويسددها قوية تسكن على يمين الحارس عماد السيد ليعلن عن هدف التعادل في الدقيقة 37.

واستمر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق المتبقية من عمر شوط اللقاء الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1-1.

وكثف الزمالك من هجماته لتعزيز النتيجة لينجح لاعبه" زيزو" في تسجيل الهدف الثاني للفارس الأبيض في الدقيقة 47 بعد هجمة منظمة لتصل الكرة إلى زيزو على الجانب الأيسر والذي اخترق منطقة جزاء الدراويش بمرور رائع من خط الدفاع ثم أعقبها بتسديدة بقدمه اليسرى سكنت الشباك ليعلن تقدم الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

وواصل الزمالك هجماته ليسجل لاعبه السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 59 من عمر المباراة من بينية رائعة لفرجاني ساسي ليستدير السعيد بالكرة ويودعها في الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثة أهداف لهدف.

وتبادل الفريقان إهدار الفرص التهديفية خلال الدقائق المتبقية من عمر اللقاء لينتهي، بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز؛ رفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة احتل بها المركز الثاني، فيما استمر الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.
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