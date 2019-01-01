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نصائح لتجنب أعطال السيارة في الصيف

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:17 م
جريدة الدستور
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لتفادي الأعطال والمشاكل الناجمة عن الاستخدام المفرط للسيارة في فصل الصيف، ننشر لكم مجموعة من النصائح التي على السائقين اتباعها لحماية الصياة من الأعطال المفاجئة:

في فصل الصيف يجب توخي الحذر عند اختيار نوع الزيت، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة تزيد من سيولة الزيت وهو ما قد يعرض أجزاء المحرك لافتقار التشحيم اللازم، ولذلك فإن اختيار زيت محركات ذو كثافة ولزوجة أعلى سيكون في صالح السيارة طوال فصل الصيف.

وإذا كنت تخطط لرحلة طويلة فإن تغيير البطارية القديمة بأخرى جديدة مهما ارتفع سعرها، سيكون ثمن زهيد جدًا يمكن تحمله لتفادي الوقوف في طريق مفتوح لا يمكن الحصول على المساعدة به بسهولة.

وللتعرف إلى مدى قدرة البطارية، يمكن زيارة أقرب فرع لصيانة البطاريات لفحصها والتعرف على الأجزاء التالفة منها، كما أن المتعارف عليه فيأن البطارية التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات تكون في طريقها نحو النهاي

الأحزمة أو "السيور" والخراطيم من المكونات التي تتوقف السيارة عن العمل بمجرد انقطاعها، فهي تربط أجزاء المحرك ببعضه وتعنى باستمرار عملية حركة التروس.

ولذلك يجب التفتيش على كامل الأحزمة والخراطيم لتغيير المتهالك منها قبل التحرك بالسيارة، وإذا كنت لا تتذكر آخرة مرة قمت في إحلال الأحزمة فيها فمن الأفضل تغييرها تفاديًا للتعطل على الطريق.

بالطبع فصل الصيف ليس موسمًا لتساقط الأمطار في بلدان الشرق الأوسط، ولكن التأكد من كفاءة مساحات السيارة وتوافر سائل المسح هو أمر ضروري، فذلك من الأمور الوقائية بحسب "قانون مورفي" الذي يطالب بعدم ترك شيء للصدفة.

وللتعرف إلى مدى كفاءة شفرات الممسحة، يمكن تشغيلها فإذا تركت بعض الخطوط الدائرية على الزجاج الأمامي فهذا يعني أنها أصبحت أكثر جفافًا ووجب تغييرها، كما أن الشفرات عادة ما يكون عمرها الافتراضي عام

يجب قبل التحرك خطوة واحدة بالسيارة نحو الطرق المفتوحة التأكد من مدى كفاءة نظام تبريد المحرك، ذلك حتى لا تعرض السيارة ونفسك لخطر الاحتراق.

في الأجواء الحارة تحتاج السيارة إلى عمل نظام التبريد بكامل طاقته لأن السخونة تتكون داخليًا بفعل الحركة واحتراق الوقود وخارجيًا بفعل ارتفاع درجة الحرارة.

للتأكد من عمل المكيف بشكل صحيح وعدم حاجته للصيانة أو شحن الفريون يمكن التوجه لأحد مراكز خدمة السيارات.

للتخلص من رائحة العفن التي تتسبب فيها الرطوبة داخل المكيف، يمكن تشغيل المراوح فقط لمدة دقائق قبل الانطلاق مع فتح النوافذ الأربعة لطرد أي روائح غير مرغوبة.

من أهم الأشياء التي يجب اصطحابها داخل السيارة حقيبة الطوارئ، بها المفكات والكماشات وحبال الجر وكابلات نقل التيار وسائل غسيل السيارة وزيوت للمحرك والمكابح ومصباح يدوي ومشاعل ومثلثات الطريق والقميص العاكس.

تنظيف السيارة من الخارج، فالسيارة عند إزالة الرواسب العالقة بها ويجعلها تعمل بكفاءة أكبر، كما أن زجاج المصابيح والإشارات تصبح أكثر إشراقًا، ما يعني عملها بشكل أفضل.
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