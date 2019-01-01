"حراك دعم الزنتان" يرحب بالتجهيزات الأخيرة لتحرير طرابلس

أعلن حراك دعم مؤسسات الدولة بالزنتان الليبية، بالتعليمات الأخيرة الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة، بشأن الاستعدادات لخوض المرحلة الأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمجموعات المسلحة التكفيرية.



وطالب الحراك في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، مساء اليوم، شباب العاصمة طرابلس بالتعاون مع القوات المسلحة وحماية الأحياء والشوارع من عبث الميليشيات المسلحة ومساندتهم في القبض عليهم.



ودعا الحراك من وصفهم بـ "المغرر بهم"، التابعين للميليشيات، بأن يتركوا سلاحهم ويرجعوا لبيوتهم ومدنهم وقراهم التي جاؤوا منها بأسلحتهم وعتادهم.



وأشار إلى أن العاصمة ملك لكل الليبيين الدين يريدون التنمية والبناء وليست ساحة للحرب ومكاسب نفعية خاصة.



ونبه البيان إلى رسالة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر التي قال فيها إن من ترك سلاحه فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن، وأن هده اللحظات هي فرصتهم الأخيرة في الكف عن جرائمهم مع قادة الدمار والخراب.



وأكد أن الجيش سيضمن لهم محاكمة عادلة أمام القضاء الليبي.



وطالب البيان في الختام، حراك دعم مؤسسات الدولة القيادة العامة للقوات المسلحة، بحماية المواطنين من ردة فعل الميليشيات وحماية المرافق والمنشآت الحيوية في العاصمة بما في ذلك البعثات الدبلوماسية.