الأهلي بطلا للدوري العام.. و"الشحات" يستعيد بريقه

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الممتاز.



افتتح علي معلول التسجيل في الدقيقة 25 قبل أن يسجل حسين الشحات هدفين في الدقيقتين 64 و71، وأحرز سيف الدين الجزيري الهدف الوحيد للمقاولون في الدقيقة 90.



وارتفع رصيد الأهلي عند 77 نقطة متفوقا على الزمالك بفارق 5 نقاط والذي حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.



الشوط الأول



بداية المباراة كانت سيطرة من جانب النادي الأهلي، على مجريات اللعب ولكن دون خطورة.



شهدت الدقيقة 6 توغل من محمد هاني قبل أن يمرر إلى وليد أزارو الذي سدد كرة ضعيفة بعيدة عن المرمى.



وفي الدقيقة 9 سدد عمرو السولية كرة قوية على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمود أبو السعود.



وتمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25 بعد تسديدة وليد سليمان التي ارتدت من الحائط البشري وتهيأت أمام علي معلول الذي سدد في المرمى.



وفي الدقيقة 27 سدد لاعب المقاولون كرة ساقطة خهرجت بعيدة أعلى مرمى الشناوي.



وفي الدقيقة 28 أرسل محمد هاني تمريرة رائعة إلى حسين الشحات الذي سدد بعيدة عن المرمى.



وفي الدقيقة 30 تصدى دفاع المقاولون لهجمة من منظمة من جانب رمضان صبحي ووليد أزارو.



وفي الدقيقة 34 أهدر حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي بعدما تلقى تمريرة رائعة من وليد سليمان قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمود أبو السعود.



وفي الدقيقة 36 انطلاقة فردية رائعة من رمضان صبحي ويتوغل داخل منطقة الجزاء لكنه لم يحسن إستغلالها لتطول منه وتصل في يد حارس المقاولون.



وفي الدقيقة 40 حصل الكولومبي هنستروزا على بطاقة صفراء بعد خطأ ضد رمضان صبحي.



الشوط الثاني



استهل الأهلي الشوط الثاني بقوة، وفي الدقيقة 59 تمريرة طويلة من محمد هاني خلف دفاعات المقاولون لكن ابو السعود خرج من مرماه ليقطع الكرة قبل أن تصل إلى ازارو.



وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد هجمة مرتدة سريعة للأهلي بدات من عند رمضان يمررها الى صالح جمعه ليرسلها الاخيرة بينية رائعة خلف دفاعات المقاولون يضعها الشحات بيمناه رائعة من تحت جسد حارس المقاولون لتتهادى داخل الشباك.



وفي الدقيقة 71 أضاف الهدف الثالث بعدما تلقى الشحات الكرة المرتدة من أزارو ويراوغ مدافع المقاولون بكوبري رائع ويسدد الكرة بيمناه بصورة رائعة تسكن على يسار أبو السعود حارس المقاولون داخل الشباك.



وفي الدقيقة 74 تسديدة من حسن الشامي لاعب المقاولون تصطدم بحمدي فتحي وتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي إلى خارج الملعب تصبح ركنية للمقاولون.



وفي الدقيقة 89 هجمة مرتدة سريعة للأهلي وتمريرة من رمضان تصل عند صالح جمعه يمررها أرضية لأزارو لكنه يهدرها بغرابة بعد أن سددها أعلى المرمى.



وأحرز سيبف الدين الجزيري هدف المقاولون العرب الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.