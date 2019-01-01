إخلاء سبيل المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل متهمين ؛ لقيامهما بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بمصر القديمة، بضمان محل إقامتهما.



وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة مصر القديمة قيام شخصان بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكن أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال قيامهما بأعمال حفر داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها مترين بعمق 10 أمتار، أدوات حفر.



وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.