"كان": الهجوم الإسرائيلي في سوريا استهدف بنية تحتية لحزب الله في "الجولان"

كشفت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن الهدف من القصف الذي شنته إسرائيل على أهداف في سوريا، فجر اليوم، كان يستهدف البنية التحتية التابعة لحزب الله اللبناني، الموجودة في مرتفعات الجولان السورية.



وأوضحت أن القصف الذي شنته تل أبيب، ليلة الأربعاء، يعد هو الرابع ضد حزب الله في الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى أن الجيش يزيد من تأهبه لرد الحزب.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من ليلة الأربعاء، قصفا على عدة أهداف قرب المثلث السوري اللبناني في مرتفعات الجولان المحتلة.



وأعلنت الدفاعات الجوية السورية التصدي لأهداف معادية سماء أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، تحديد ريف بلدة "درعا".