تجديد حبس المتهمين بسحل ربة منزل لسرقتها في المعصرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس لصين متورطين في سحل سيدة أثناء سرقة حقيبة من يدها، باستخدام مركبة توك توك بمنطقة المعصرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وردت معلومات لمباحث قسم شرطة المعصرة مفادها قيام الأهالى بضبط شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بشارع الكابلات بدائرة القسم، عقب قيامهما بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات.



وبالانتقال والفحص تبين أنهما شقيقان وأحدهما سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، وبحوزتهما مركبة "توك توك" مستأجرة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



وتبين أنه حال سير إحدى السيدات ربة منزل "مصابة بكدمة بالكتف الأيمن" بمحل البلاغ، فوجئت بقيام المتهمان بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضًا، وحدوث إصابتها المشار إليها، وتمكن الأهالى من ضبط المتهمين.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهما بارتكاب حادث آخر مستخدمًا فى ذلك مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهما، تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.



باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمتهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.