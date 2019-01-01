إحالة عصابة سرقة الهواتف في مصر القديمة للجنايات

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عنصرين إجراميين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، إلى محكمة الجنايات.



تعود الواقعة عندما تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عنصرين إجراميين سبق اتهامهما فى 10 قضايا "سرقة"، حال استقلالهما مركبة توك توك "ملك الأول"، وبحوزتهما هواتف محمولة، مجهولة المصدر.



وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بأنها من متحصلات 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.



باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.