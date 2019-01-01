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سياسي

"الوطني للشباب" يطلق منصة تفاعلية عبر "إنستجرام"

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 09:05 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أعلن المؤتمر الوطنى للشباب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إطلاق الحساب الرسمي للمؤتمر لمعرفة ما يدور لحظة بلحظة داخل فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، من خلال تغطية حية ومباشرة عبر تطبيق انستجرام.

ويعقد المؤتمر الوطنى السابع للشباب، نهاية يوليو الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة الإدارية الجديدة للتأكيد على مواصلة الحوار مع الشباب من مختلف القطاعات.

ويشهد المؤتمر عدة فعاليات على رأسها اطلاق مبادرة "اسأل الرئيس" حرصًا منه على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، من خلال مشاركة الشباب للأسئلة مع الرئيس السيسي، عبر الموقع الإلكتروني: www.askthepresident.net
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