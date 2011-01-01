بيع زوج أحذية رياضية بـ437 ألف دولار

بيع أحد أزواج الأحذية الرياضية الأولى المنتجة من شركة "نايكي" الأمريكية بـ 437 ألفا و500 دولار خلال مزاد إلكتروني نظمته دار "سوثبيز"، في رقم قياسي عالمي لهذا النوع من الأحذية.



وكانت أحذية "مون شو" موجهة لمتسابقين أمريكيين في ألعاب القوى لدورة الألعاب الأوليمبية في 1972. وكان زوج الأحذية الذي بيع الثلاثاء، وهو الوحيد الذي لم يتم انتعاله بين 12 زوجا من هذا الطراز، مطروحًا بسعر يتراوح ما بين 110 آلاف دولار و160 ألفا.



ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2017 وقد سجله زوج أحذية رياضية من نوع "كونفرس فاستبريك" كان قد انتعله نجم كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان في نهائي دورة الألعاب الأوليمبية سنة 1984 في لوس أنجلوس، وقد بيع في مقابل 190 ألفا و373 دولارا خلال مزاد نظمته دار "أس سي بي أوكشن".



وقد اشترى زوج أحذية "مون شو" رجل الأعمال الكندي مايلز نادال البالغ 61 عاما، وهو ينوي عرض هذا الزوج في متحفه الخاص في تورنتو الذي يحمل اسم "دير تو دريم أوتوموبايل ميوزيم"، بحسب بيان نشرته دار "سوثبيز" الثلاثاء.



وهذا الزوج من الأحذية كان واحدا من 100 زوج طرحت للبيع في مزاد نظمته "سوثبيز" بالشراكة مع موقع "ستاديوم غودز" المتخصص، غير أن مايلز نادال كان قد استحوذ على الأزواج الـ99 الأخرى الأسبوع الماضي في مقابل 850 ألف دولار، وهو رقم قياسي لمجموعة أحذية رياضية.



ويشمل متحف نادال نسخا محدودة من أحذية أنتجتها "نايكي" وطرحتها عامي 2011 و2016 تحت اسم "باك تو ذا فيوتشر بارت تو" والتي استوحت اسمها من الجزء الثاني لفيلم "العودة إلى المستقبل" الذي لعب بطولته مايكل جيه فوكس وطرح عام 1989.