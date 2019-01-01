الكويت والسعودية تواصلان التنسيق لإعادة إنتاج النفط

قال رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن زيارة وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية إلى الكويت، تأتي في إطار استكمال التشاور حيال استئناف الانتاج النفطي في المنطقة المقسومة.

وأوضح المزرم - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن زيارة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الكويت تأتي في إطار استكمال التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين لإعادة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بالجنوب؛ وذلك بعد استيفاء كل الأمور الفنية المطلوبة من الجانبين.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد استقبل - في وقت سابق اليوم - الأمير عبدالعزيز بن سلمان والوفد المرافق؛ وذلك بمناسبة زيارته للكويت.