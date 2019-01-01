خسائر النفط تتجاوز 1.5% عند التسوية في جلسة متقلبة

انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، في جلسة متقلبة رغم تراجع قوي للمخزونات والإنتاج الأمريكي.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 10.8 مليون برميل بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.



كما انخفض إنتاج النفط الأمريكية بمقدار 700 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي؛ ليصل إلى 11.300 مليون برميل.



ويراقب المستثمرون عودة المحادثات التجارية الأسبوع المقبل على أمل التوصل لصفقة بين الصين والولايات المتحدة تقوض مخاوف تباطؤ الطلب.



ورغم ذلك ضغطت مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي ثم تباطؤ الطلب على تعاملات المستثمرين بعد بيانات سلبية بشأن النشاط الصناعي في العالم.



وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.6% عند 55.88 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع عند 57.64 دولار للبرميل خلال الجلسة.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.8% عند 63.24 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعًا عند 64.66 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.