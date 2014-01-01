10 مدن عربية وأجنبية من أفضل الوجهات السياحية

أحيانًا تواجه صعوبة في اختيار وجهات سفر جديدة وممتعة. هناك خيارات لا نهاية لها تعتمد على الموسم الذي ترغب في السفر فيه. لأن السفر من دول الخليج أصبح سهلا من خلال توافر عروض كثيرة على تذاكر الطيران والفنادق، فهناك مدن محددة يتوجه إليها مواطنو دول الخليج.



على الرغم من أن وجهات السفر تختلف من سنة إلى أخرى، هناك دائما بضع المدن المفضلة التي تبقى على القائمة. إليك أفضل 10 وجهات سفر لمواطني دول الخليج من الشرق الأقصى الاستوائي وأوروبا الجميلة إلى العواصم المزدحمة في الشرق الأوسط.



- القاهرة، مصر

منذ عقود والقاهرة منافسا رئيسيا عندما يتعلق الأمر بالتاريخ والمتعة. فهي موطن الأهرامات في الجيزة، والمتحف المصري، ومدينة الموتى، بالإضافة إلى العديد من المواقع التاريخية والثقافية. وعلاوة على ذلك، القاهرة مدينة تتسم بالحياة الليلية النشطة التي تبقي شوارعها مبتسمة حتى الساعات الأولى من الصباح. هذا هو السبب في أن كثير من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتوجهون إلى القاهرة لقضاء عطلة لا تنسى.



- اسطنبول، تركيا

تعتبر اسطنبول، التي كانت تعرف باسم القسطنطينية والبيزنطة، المركز الاقتصادي والثقافي والتاريخي لتركيا. ربما ما يجعل المدينة شعبية هو أنها تقع في كل من أوروبا وآسيا. مضيق البوسفور يفصل كلا الجانبين ويوفر رحلة بحرية لا تصدق. وعلاوة على ذلك، فإن المدينة تضم المواقع التاريخية والمساجد الكبرى والطعام اللذيذ.



- عمان، الأردن

في وجود آثار قديمة، حمامات، ومأكولات شهية، من الصعب أن لا تحب عمان. هذه المدينة يجب أن تكون ضمن أفضل 10 وجهات سفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. في عام 2014، كانت عمان المدينة ال- 93 أكثر زيارة في العالم، وخامس أكثر مدينة زارها السياح في العالم العربي. تتميز العاصمة بمعمار مذهل، ومتاحف، ومعالم سياحية، وحياة حديثة نابضة.



- بيروت، لبنان

هل تعلم أن بيروت مركز تاريخي لا ينبغي تفويته في الشرق الأوسط؟ على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال المدينة توجد الأطلال الفينيقية القديمة. وعلاوة على ذلك، فإن المدينة تتميز بكهف جعيتا الذي يتكون من عدة كهوف متصلة التي من شأنها أن تعطيك يوما تتذكره. بيروت هي أيضا مدينة نابضة بالحياة مع نفوذ فرنسية جميلة.هذه المدينة العربية تشمل التسوق، الطعام، ومشاهد طبيعية لا ينبغي تفويتها.



- بانكوك، تايلند

بانكوك ليست فقط مدينة مفضلة لمواطني دول الخليج ولكنها أيضا مفضلة في جميع أنحاء العالم. الثقافة تأخذ شكل مختلف في هذه العاصمة. تستطيع التعرف على المعابد والأضرحة والشوارع المزدحمة في بانكوك. كل من زار بانكوك وقع في حب الأسواق العائمة والقصور الذهبية وكذلك الأرز اللزج بنكهة المانجو الذي يباع في جميع أنحاء المدينة. يمكنك التنزه في معبد “وات أرون” ومعبد “وات فو” لاكتشاف ما يجعل هذه المدينة فريدة من نوعها.



- مانيلا، الفلبين

التأثيرات الإسبانية والأمريكية واضحة تماما في مدينة مانيلا الجميلة التي يتسم سكانها بالودية. على الرغم من أنها لم تفقد هويتها الفلبينية، مانيلا هي مدينة حديثة متعددة اللغات. عليك زيارة المدينة التاريخية المسورة “إنتراموروس” و”بينوندو”، أقدم حي صيني في العالم. بالإضافة إلى السوق الليلي في “توتوبان سينترمال” و”سان سيباستيان باسيليكا”، وهي الكنيسة الوحيدة في آسيا المصنوعة من الصلب فقط.



- كوالا لمبور، ماليزيا

السفر إلى كوالالمبور يعني أنك سوف ترى “أبراج بتروناس”، “كهوف باتو”، والمتحف الوطني. ولكن لا تنتهي المتعة مع هذه المعالم. المدينة هي أيضا موطن لمحطة سكة حديد كوالالمبور التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية ومبنى السلطان عبد الصمد. تتميز هذه العاصمة بأفق فريد مليء بناطحات السحاب، فضلا عن الحياة الليلية المثيرة.



- ميونخ، ألمانيا

“قصر نيمفنبورغ”، “قلعة نويشفانشتاين”، و”كنيسة ثيتين” هي بعض الأسباب التي تجعل ميونيخ على قائمة أفضل 10 وجهات سفر. وتشمل المدينة أيضا المباني التي تم بنائها من عدة قرون والتي تتسم بتصميم مثير. ميونخ مدينة مفضلة لدى الشباب ولا ينبغي تفويت زيارتها. إذا قمت بالتنزه في ممشى “مرينبلاتز” سترى بنفسك أنها مدينة تستحق السفر إليها.



- لندن، المملكة المتحدة

لقد أثبتت العاصمة الانجليزية مرارا وتكرارا السبب لكونها من بين الوجهات السياحية المفضلة. فهي مركز تسوق ضخم للسياح وكثيرًا ما يتوجه إليها مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. تهيمن المطاعم الراقية، والمحلات المشهورة، وبالطبع الأسواق المزدحمة على المدينة. ناهيك عن المتاحف والمعارض الفنية التي لا نهاية لها. لندن هي حقا وجهة متعددة الثقافات ذات طبع خاص.



- نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

أخيرًا على قائمتنا ولكن بالتأكيد ليست أقل شأنًا هي نيويورك التي تلقب بالتفاحة الكبيرة. إذا كنت تبحث عن المواقع السياحية ستجد “تايمز سكوير”، “روكيفيلر سينتر”، و“سينترال بارك”. بالإضافة إلى تمثال الحرية ومبنى “إمباير ستيت”. وعلاوة على ذلك، نيويورك مليئة بخيارات طعام ستلبي جميع رغباتك. من عربات الهوت دوج التي تقف على تقريبًا كل زاوية للمطاعم العالمية التي توفر أكلات جديدة وشهية.