استبعاد لوك رو وتوني مارتن من سباق فرنسا للدراجات

قال منظمون إنه تم استبعاد البريطاني لوك رو زميل جيرينت توماس،حامل اللقب، في فريق إنيوس والألماني توني مارتن من سباق فرنسا للدراجات بعد دفع بعضهما البعض خلال المرحلة 17 اليوم الأربعاء.



وشُوهد المتسابقان يدفعان بعضهما البعض بالقرب من قمة اخر مرتفع في اليوم حيث كانا يتنافسان على أحد المراكز وهو ما شاهده المشرفون ليقرروا فيما بعد استبعادهما من السباق.

ومارتن زميل الهولندي ستيفن كروزفايك، صاحب المركز الثالث في الترتيب العام والذي يتأخر بفارق 12 ثانية عن توماس بالمركز الثاني، في فريق لوتو جامبو-فيسما.

وقدم مشرفو السباق تقريرا بالواقعة للاتحاد الدولي للدراجات وكذلك أبلغوا قراراتهم اليومية إلى منظمي السباق.