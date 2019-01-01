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الشوط الأول.. معلول يضع الأهلي على بُعد نصف خطوة من درع الدوري
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:55 م
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أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الدوري الممتاز بالتقدم بهدف دون رد.
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