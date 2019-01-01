5 أطعمة للتخلص من الانتفاخات والهالات السوداء من حول العين

يؤثر شكل العين بشكل كبير على جمال المرأة وثقتها بنفسها بشكل كبير؛ حيث تشكل الانتفاخات والهالات السوداء على شكل الوجة بصفة كبيرة.



وكشف موقع "healthysynonym" قائمة بأبرز الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها أن التتخلص من الانتفاخات والهالات السوداء التي توجد أسفل العين وأبرزها:



- البطاطا

البطاطا إحدى الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها التخلص من هالات العين السوداء، وذلك من خلال تقطيع حلقات البطاطا بسمك 1.5 سم ووضع داخل الثلاجة لمدة 10 دقائق ثم وضعها على العين لمدة 15 دقيقة.



- الخيار

من أسرع الطرق التي تساعد على التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات أسفل العين وذلك عبر تقطيع الخيار حلقات بسمك 0.50 سم ثم وضعها في الثلاجة لفترة ووضعها على الجفون حتى تبرد، ثم غيري تلك الحلقات بحلقات أخرى باردة وتكرار هذه العملية لمدة 20 دقيقة.



- الشاي الأخضر

تناول كوبين من الشاي الأخضر خلال اليوم، واحد في المساء والآخر في الصباح، من الأشياء التي تقلل من الإصابة بالالتهابات بشكل عام.



- اللبن

لبن الأبقار والماعز من الأشياء التي ستساعدك بشدة على التخلص من انتفاخات الجفون وذلك عبر وضعه في الثلاجة وعندما يبرد ضعي القطن داخله ثم يوضع على العين لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي وجهك باستخدام الماء البارد.



- التفاح والشوفان

وذلك عبر تبريد ثمرة تفاح ثم إضافة ملعقة من الشوفان لها وتشكيل عجينة منهما توضع على الوجه لم 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء البارد.