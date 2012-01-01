شركات الاستثمار المالي شطبت 600 ألف وظيفة في قطاع متاجر التجزئة الأمريكي

أظهرت دراسة اقتصادية أن سلاسل متاجر التجزئة المملوكة لشركات الاستثمار المالي وصناديق التحوط الاستثمارية شطبت 597 ألف وظيفة خلال السنوات العشر الماضية، في الوقت الذي أضاف فيه القطاع ككل أكثر من مليون وظيفة جديدة.



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن الدراسة التي أعدها مركز الديمقراطية الشعبية و"مشروع مساهم شركات الاستثمار الخاصة" أظهرت أنه تم شطب 728 "وظيفة غير مباشرة" لدى موردي هذه السلاسل والشركات المحلية التي تتعامل معها، بسبب سياسات شركات الاستثمار المالي وصناديق التحوط المالكة لسلاسل متاجر التجزئة.



وأضافت أن العدد الإجمالي للوظائف التي تم شطبها في قطاع تجارة التجزئة بسبب سياسات هذه الشركات، وصل إلى 1.3 مليون وظيفة.



وقالت الدراسة التي حملت عنوان "قرصنة شركات الاستثمار"، إنه لم "تكن مفاجأة أن 10 من بين أكبر 14 سلسلة متاجر تجزئة أمريكية، أشهرت إفلاسها منذ 2012 كانت مملوكة لشركات الاستثمار المالي.. شركات وول ستريت (للاستثمار المالي)، يمكن أن تؤثر على مليون شخص آخر يعملون في قطاع تجارة التجزئة خلال السنوات المقبلة".