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رياضة

مرسيدس وفيراري يشاركان في سلسلة نتفليكس الجديدة عن فورمولا 1

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:50 م
جريدة الدستور
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أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأربعاء أن فريقي مرسيدس بطل العالم وفيراري وافقا على المشاركة في السلسلة الثانية للأفلام الوثائقية التابعة لشركة نتفليكس بعنوان ‭'‬القيادة من أجل البقاء‭'‬ التي من المقرر عرضها العام المقبل.
وركزت السلسلة الأولى المكونة من عشرة أجزاء، التي تم تصويرها في 2018 وعُرضت هذا العام، في معظمها على الفرق البعيدة عن المنافسة بعد رفض مرسيدس وفيراري المشاركة بها.
واستقبلت الجماهير والرعاة كواليس البطولة عند عرضها بشكل طيب.
وسيحتفل فريق مرسيدس، المهيمن على البطولة عبر سائقه البريطاني لويس هاميلتون الفائز باخر خمسة ألقاب، بمشاركته رقم 200 ضمن فئة الصانعين الأحد المقبل في سباق جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة هوكنهايم.
كما يخطط الفريق أيضا لخوض السباق بشعار خاص للاحتفال بمرور 125 عاما على مشاركته الأولى في رياضة السيارات.
ويتصدر هاميلتون، الفائز في هوكنهايم العام الماضي، ترتيب البطولة بعد انتهاء نصف سباقات الموسم متفوقا بفارق 39 نقطة على الفنلندي فالتيري بوتاس زميله في الفريق.
وفاز مرسيدس بتسعة من أصل عشرة سباقات حتى الآن في 2019.
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