منتخب شباب اليد يبهر العالم بـ6 انتصارات متتالية في مونديال أسبانيا

بعد نتائج ومستويات مبهرة، حجز منتخب مصر للشباب لكرة اليد مقعده ضمن الثمانية الكبار في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليًا في أسبانيا، بعد 6 انتصارات متتالية تحت إشراف جهاز فني وطني يقوده طارق محروس.

وتأهل منتخب الشباب إلى ربع نهائي مونديال الشباب، بعد تغلبه على صربيا في الثواني الأخيرة بنتيجة 30-29 ضمن مباريات دور الـ 16 في البطولة، وسيلتقي منتخب الشباب في الساعة 6.45 مساء غد مع منتخب النرويج الذي تأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على البرازيل 29 28 اليوم في دور الـ 16.

وقدم لاعبو منتخب الشباب أداءً أكثر من رائع في مونديال أسبانيا، أبهر العالم بأكمله، بداية من منافسات الدور الأول بالفوز في جميع اللقاءات وتحقيق 5 انتصارات متتالية، والتأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته محققا العالمة الكاملة (10 نقاط) بالفوز على فرنسا في ختام الدور الأول بنتيجة 37 32 وتحقيق العلامة الكاملة، بعدما شهد مشوار المنتخب تحقيق الفوز على أستراليا في افتتاح مشواره بالمونديال 44 17، قبل أن يهزم نيجيريا في ثاني لقاءاته 47 30، ثم فاز على السويد 32 22 ومن بعدها حقق فوزًا مستحقًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 36 وأخيرًا حقق مفاجأة الفوز على فرنسا.

ويأمل لاعبو منتخب شباب اليد إلى موصلة العروض والنتائج الجيدة من أجل إسعاد المصريين وصناعة الأمل في هذه البطولة التي تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التي ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر سيف.

ويمثل الأهلي في قائمة منتخب مصر لشباب كرة اليد 5 لاعبين هم عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - أحمد راضى - ياسر سيف - عمر كاستيلو، ويأتي في المركز الثاني خلف الأهلي فريق هيلوبليس بـ 4 لاعبين وهم سيف الدرع - محسن رمضان- أحمد هشام - خالد وليد ثم الزمالك وطلائع الجيش ولكل منهما لاعبان فقط، ويمثل الزمالك حازم ممدوح ومحمد الأزهري، أما الجيش فيمثله عمر سامي وشهاب عبد الله، ويلعب حسن وليد مع الشمس، وعبد العزير إيهاب مع سموحة، وجلال خورشيد مع سبورتنيج.