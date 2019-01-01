"المحامين" تناشد أصحاب المعاشات سرعة تحديث البيانات

ناشدت إدارة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين، اليوم، المستفيدين من معاشات نقابة المحامين لدى البنك الأهلي سرعة تحديث البيانات بإدارة المعاشات بمقر النقابة العامة، أو أقرب نقابة فرعية، وذلك لتجنب توقف المعاش مؤقتا لحين تحديث البيانات.



وأوضحت إدارة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين أن الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات هي صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد، ورقم القيد بالنقابة، ورقم تليفون أرضي أو موبايل للتواصل، ورقم حساب المستفيد طرف البنك الأهلي الذي يتم التعامل عليه، مع توضيح اسم الفرع، منوها إلى أن رقم الحساب لا بد أن يكون كاملا "تسعة عشر رقما"، وتوضيح الوضع الاجتماعي والدراسي للأبناء.



وأشارت الإدارة إلى أنه في حالة عدم تحديث البيانات في موعد غايته نهاية شهر أغسطس لعام 2019، سوف يتم إيقاف المعاش مؤقتا لحين تحديث البيانات.

