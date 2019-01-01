أشرف ذكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"



قال الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لا صحة لما تردد عن وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.



وتابع ذكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "صحته بخير ولا صحة لما تردد عن وفاته، ونحن ندعو له بالشفاء".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، منذ قليل، أنباء عن وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد دخوله في غيبوبة صباح اليوم الأربعاء.



يذكر أن فاروق الفيشاوى، أعلن فى شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.



وشارك الفيشاوي مؤخرًا فى عروض مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني، والتي انطلقت في شهر فبراير الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقي وأحمد عزمي ونضال الشافعي ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.