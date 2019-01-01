باريس تذوب في موجة حارة

احتاج برج على شكل برج إيفل مصنوع من الشوكولاتة عشر دقائق فقط ليذوب تحت شمس باريس، حيث تعاني فيه العاصمة الفرنسية من درجات حرارة قائظة وصلت إلى 39 درجة مئوية اليوم الأربعاء.



ويتوقع أن يزداد الأمر سوءا حيث تنبأت محطة ميتيو فرانس للأرصاد أن تصل درجات الحرارة 42 درجة مئوية في باريس غدا الخميس

وتعود أعلى درجة حرارة مسجلة للعاصمة الفرنسية إلى 28 يوليو عام 1947 عندما بلغت 40.4 درجة مئوية.



وتوافد سائحون على نوافير المياه عند سفح برج إيفل لتهدئة حرارة أجسادهم بينما أصدرت السلطات أعلى تحذير بشأن الطقس.



وعلى الرغم من درجات الحرارة المرتفعة، قالت ميتيو فرانس إن الموجة الحارة ستكون قصيرة الأجل. ومن المتوقع أن يؤدي هواء نقي يأتي من الغرب إلى انخفاض درجات الحرارة، مع هبوب عواصف وأمطار محتملة على البلاد اعتبارًا من يوم الجمعة.