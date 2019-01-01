سفيرنا في المجر يقيم حفل استقبال بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

أقام السفير أشرف الموافى، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، حفل الاستقبال السنوى بمناسبة العيد الوطنى.



حضر الحفل عدد من المسئولين المجريين وممثلين عن مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم Tristan Azbej وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء، فضلًا عن ممثلى بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والدفاع، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون وأعضاء السفارات وبعض أعضاء السلك الأكاديمى لعدد من الجامعات المجرية الكبيرة والإعلاميون وممثلون عن غرفة التجارة والصناعة المجرية، إلى جانب ممثل الكنيسة المصرية الأرثوذكسية ومدير عام مكتب شركة مصر للطيران بالمجر، ورئيس الرابطة المصرية وعدد من المصريين المقيمين لدى المجر. كما شاركت السيدة Katalin Csobor رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية- المجرية باعتبارها ضيفة الشرف فى هذه المناسبة.



وألقى السفير الموافي كلمة تناول فيها المتغيرات التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ما تشهده مصر من نمو اقتصادي ملحوظ.



وألقت Katalin Csobor كلمتها، والتى أبرزت فيها عمق العلاقات الثنائية المتميزة منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام ١٩٢٨.