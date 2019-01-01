"الدراسات الدبلوماسية" بالخارجية ينظم تدريبًا لكوادر نقابة المرشدين السياحيين

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية اليوم 24 يوليو 2019 دورة تدريبية ليوم واحد لكوادر نقابة المرشدين السياحيين تحت إشراف السفير سامح أبوالعينين، مساعد الوزير ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية.



وهدفت الدورة التدريبية إلى تعريف المرشدين السياحيين بأهم أهداف السياسة الخارجية المصرية وصقل مهاراتهم في مجال التخاطب الدبلوماسي، من خلال محاضرة ألقاها السيد السفير الدكتور سامح أبوالعينين، مساعد الوزير ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، بالإضافة إلى محاضرة عن قواعد المراسم والبروتوكول ألقاها السفير أشرف منير، فضلًا عن حضورهم عرضًا حول تاريخ وأنشطة معهد الدراسات الدبلوماسية قدمه الملاحق الدبلوماسيون الجدد.



في ختام الدورة التدريبية تم ترتيب زيارة إلي قصر وزارة الخارجية التاريخي بميدان التحرير؛ لتعريف كوادر الدولة المصرية بتاريخ الدبلوماسية المصرية العريقة، أعقبها قيام السيد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين بتسليم شعار نقابة المرشدين السياحيين وشهادة شكر وتقدير للسيد السفير الدكتور سامح أبوالعينين، مساعد الوزير ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، كما سلمه السفير شعار معهد الدراسات الدبلوماسية.