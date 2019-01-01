"بن والاس" وزيرًا للدفاع في بريطانيا
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:33 م
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أوردت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية أنه تم تعيين بن والاس وزيرًا للدفاع في الحكومة البريطانية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون- في وقت سابق اليوم- أن "المراهنين ضد بريطانيا سيخسرون، وأن البلاد ستتمكن من استعادة الثقة في ديمقراطيتها وستوفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب، وإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر المقبل".
وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون- في وقت سابق اليوم- أن "المراهنين ضد بريطانيا سيخسرون، وأن البلاد ستتمكن من استعادة الثقة في ديمقراطيتها وستوفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب، وإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر المقبل".