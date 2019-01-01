"بن والاس" وزيرًا للدفاع في بريطانيا

أوردت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية أنه تم تعيين بن والاس وزيرًا للدفاع في الحكومة البريطانية الجديدة.



وأكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون- في وقت سابق اليوم- أن "المراهنين ضد بريطانيا سيخسرون، وأن البلاد ستتمكن من استعادة الثقة في ديمقراطيتها وستوفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب، وإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر المقبل".