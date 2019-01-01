حبس مسجل بتهمة التعدي على شاب بسلاح أبيض في المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، حبس "ممدوح م" مسجل في قضايا سرقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتعديه على شاب بسلاح أبيض وإصابته بجرح نافذ في الذراع.



وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه تشاجر مع المتهم لتعاطيه المواد المخدرة أمام مسكنه، وعلى إثرها نشبت بينهم مشاجرة وانتهت بإصابة المجني عليه بسلاح أبيض في ذراعه.



كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام مسجل بالتعدي على شاب بسلاح أبيض وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بتعديه على المجني عليه وبحوزته أداة الجريمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.