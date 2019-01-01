مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم بث مباشر في الدوري المصري

يلتقي فريق الزمالك أمام الإسماعيلي اليوم الأربعاء 24- 7-2019 ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدورى المصري

On sport تذيع مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى الآن بثًا مباشرًا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة و9 مساء بتوقيت السعودية.

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى على استاد بتروسبورت، حيث تنقل قناة النيل الرياضية المباراة لحظة بلحظة.

