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رياضة

yalla shoot ماتش الزمالك والاسماعيلى الان بث مباشر في الدوري المصري

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:45 م
جريدة الدستور
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مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم
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ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 في الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بتروسبورت وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

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يلا شوت الزمالك والإسماعيلي بث مباشر yalla live، مباراة الزمالك اليوم اونلاين، مباراة الزمالك كورة لايف، ستكون مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت HD2، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت، وقناة النيل الرياضية، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع.
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