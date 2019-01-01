بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي الان في الدوري المصري

يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدورى المصري

تذيع قنوات النيل الرياضية وأون سبورت بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي على استاد بتروسبورت

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

9:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

8:00 مساءًا بتوقيت مصر.

9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

9:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

9:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

9:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

9:00 مساءًا بتوقيت العراق.

8:00 مساءًا بتوقيت السودان.

9:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

8:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

7:00 مساءًا بتوقيت تونس.

7:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

10:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

10:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

9:00 مساءًا بتوقيت قطر.

6:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

6:00 مساءًا بتوقيت جرينتش GMT.

