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عالم

وزير دفاع أمريكا: قواتنا بالخليج تراقب قدرات الحرس الثوري

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:27 م
جريدة الدستور
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك أسبر اليوم الأربعاء أنه سوف يزور منطقة الخليج والشرق الأوسط الأسبوع المقبل للوقوف عن قرب على الوضع الميداني والاستماع إلى القادة العسكريين وعما يمكن فعله في المستقبل، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية في الخليج تراقب - بشكل متواصل جوا وبحرا - تطورات الأمور وقدرات "الحرس الثوري الإيراني" في المنطقة.

وأوضح وزير الدفاع - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الإيرانيين يصعّدون في تحرشاتهم، وأن الهدف الأساس - الآن - هو الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في الخليج وعبر مضيق هرمز وخليج عُمان وردع أي عمل استفزازي من إيران"، رافضا الإفصاح عما إذا كان البنتاجون سيلجأ إلى القوة العسكرية لحماية السفن الأمريكية.

وتابع: إن إجراءات كثيرة يجري النظر فيها اليوم، بما فيها مؤازرة سفن حربية أمريكية سفنا تجارية، وأن التدابير التي ستتخذ ستكون رهن ما يراه القادة العسكريون في المنطقة مناسبا.
وأوضح أن القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط ستنسق أعمالها مع دول أخرى، واصفا ما يقوم به الأوروبيون من إجراءات عسكرية وقائية أحادية في الخليج، بأنه "مكمل لما بدأته الولايات المتحدة وإن كان خارج إطار قيادة واحدة".
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