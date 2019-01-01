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عالم

الجيش السوداني يكشف تفاصيل محاولة انقلاب فاشلة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:15 م
جريدة الدستور
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم، كشفها محاولة انقلابية.

وقال البيان: إن المحاولة شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد، وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد البيان أن هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة، هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني.

كانت صحيفة "الانتباهة" السودانية، ذكرت على موقعها الإلكتروني اليوم، نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم اعتقال مسئولين عسكريين بارزين وقيادات إسلامية بارزة لاتهامهم بالتخطيط لانقلاب.

وبحسب المصادر، تم اعتقال كل من رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، والقيادي الإسلامي وزير الخارجية الأسبق علي كرتي، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.

كان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان حميدتي تحدث أمس، خلال حديث في لقاء جماهيري، عن "وجود خيانة" داخل منظومتهم "تقف وراء محاولات تشويه صورة المجلس العسكري والاعتداء على المتظاهرين والناشطين".

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان كشف في وقت سابق الشهر الجاري عن محاولات انقلاب كثيرة شهدها السودان خلال الأشهر الماضية.
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