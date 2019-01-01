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رياضة

عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:14 م
جريدة الدستور
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أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي، المؤجلة من الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب بتروسبورت.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: عماد السيد
في خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، حمدي النقاز، عبدالله جمعة.
في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد إبراهيم، أحمد سيد زيزو، إبراهيم حسن.
في خط الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على دكة البدلاء: الحارس عمر صلاح، محمود حمدي الونش، حازم إمام، محمود عبدالعزيز، أيمن حفني، أحمد مدبولي، حميد أحداد.
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