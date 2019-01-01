تحويل مسمى كليات العلوم الطبية للعلوم الصحية التطبيقية

قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، إن مجلس الوزراء وافق اليوم في أول جلسة له بمقره بالعلمين الجديدة، على التوصيات التي قدمها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن تحويل كليات العلوم الطبية إلى مسمى كليات العلوم الصحية التطبيقية، ومساواة كافة الخريجين في الحقوق والواجبات سواء الدراسات التكميلية أو العلوم الصحية، وحفظ الحق في الاسم لمن تخرج على مسمى علوم طبية تطبيقية.



وبحسب الدبيكي، وافق المجلس أيضا على ضرورة التسوية لخريجي الدراسات التكملية بالمعاهد الفنية الصحية، كما أن هناك بعض التوصيات قيد الدراسة بالجهات المختصة بها من التعليم العالي والأعلى للجامعات، وكذا التنظيم والإدارة، حيث مازالت النقابة تطالب الدكتور صالح الشيخ بإنشاء المجموعات النوعية التخصصية لخريجيها لنقلهم إليها على الدرجة التخصصية، حيث إنهم بنفس المسار التعليمي والوظيفي.

