اتفاقيتا تعاون بين جامعة العريش وجامعات ومعاهد صينية

وقع رئيس جامعة العريش الدكتور حبش النادي، اليوم الأربعاء، اتفاقيتي تعاون مع جامعات ومعاهد صينية للاستفادة من التجربة الصينية ونقل التكنولوجيا الصينية إلى أرض الفيروز من خلال جامعة العريش.



وقال رئيس جامعة العريش -في بيان- إن الاتفاقية الأولى تم توقيعها بين جامعة العريش وجامعة شمال غرب الصين للزراعة والغابات بهدف الانضمام إلى تحالف طريق الحرير للتعليم الزراعى والتطوير، مؤكدا أن جامعة العريش تعد أول جامعة مصرية وعربية تنضم إلى هذا التحالف الذي يضم أكثر من 59 جامعة في 13 دولة على مستوى العالم، في إطار مبادرة الحزام والطريق وبناء على الاتفاق السابق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني لإعادة إحياء "طريق الحرير" التجاري القديم.



وأضاف، أن الاتفاقية الثانية تم توقيعها مع معهد شينجيانغ للعلوم البيئة والجغرافيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا بهدف توفير منح دراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة العريش ومنح لدراسات ما بعد الدكتوراه بجامعة العريش، إلى جانب تنظيم المؤتمرات العلمية والتعاون فى المشاريع البحثية وتنظيم ورش عمل لتدريب الباحثين وإنشاء معمل مركزي مشترك، وإنشاء معهد كونفوشيوس على أرض سيناء.

