ختام أعمال المنتدى الإفريقي السابع لنظام أسماء النطاقات

يختتم المنتدى الأفريقي السابع لنظام أسماء النطاقات الذي تنظمه بوتسوانا، اليوم، بمدينة جابورون، تحت شعار "بناء الثقة في صناعة نظم أسماء النطاقات الأفريقية من أجل اقتصاد رقمي مزدهر"، والذي انعقد خلال الفترة من 22 يوليو إلى 24 يوليو الجاري.



ويهدف المنتدى إلى دعم نمو صناعة نظم أسماء النطاقات إلى مستوى تنافسي وضمان مواكبة الدول الإفريقية باقي دول العالم، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ونظام أسماء النطاقات Domain Name System هو نظام يخزن معلومات تتعلق بأسماء نطاقات الإنترنت في قاعدة بيانات لا مركزية على الإنترنت.



يستطيع خادم اسم النطاق ربط العديد من المعلومات بأسماء النطاقات، ولكن وعلى وجه الخصوص يخزن عنوان الأي بي المرتبط بذلك النطاق، لتكون مهمته المركزية ترجمة أسماء النطاقات التي يسهل تذكرها إلى عنوان بروتوكول الإنترنت؛ اللازم للوصول للحواسيب والخدمات عبر البنية التحتية للإنترنت.



ولأن نظام أسماء النطاقات لا مركزي وخدمة متاحة على المستوى العالمي كفهرس، وللاستعلام عن أسماء النطاقات، فإنه يشكل حجر زاوية لعمل الإنترنت منذ عام 1985.