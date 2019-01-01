باكستان تجدد رغبتها في حوار مجدٍ مع الهند حول قضية كشمير



يُشار إلى أن إقليم كشمير الحدودي بين الهند وباكستان تتنازع كل من الدولتين حق السيادة عليه، كما أن الإقليم ينقسم إلى شطرين أحدهما بإدارة هندية والآخر بإدارة باكستانية، كما اندلعت بين الدولتين ثلاثة حروب اثنتان منها بسبب النزاع على إقليم كشمير.

جددت باكستان اليوم الأربعاء، رغبتها في عقد حوار مجدٍ مع جارتها الهند؛ لإيجاد الحل السلمي لقضية كشمير وفقًا لطموحات ورغبات الكشميريين.وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن ذلك جاء على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية، حيث قال إن "باكستان تستمر في إثارة نزاع كشمير في كافة المحافل الدولية، وذلك للفت انتباه العالم إلى الوضع الإنساني المتدهور هناك".وأضاف أن "رئيس الوزراء عمران خان شدد -خلال زيارته للولايات المتحدة- على أهمية حل النزاع العالق في المنطقة".