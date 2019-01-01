الجيش اليمني يحبط تسللاً للحوثيين بالحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تسللا لمليشيا الحوثي في محافظة الحديدة جنوب غربي البلاد.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى "ستمبرنت"، أن عناصر من المليشيا حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش شرقي مدينة الحديدة، حيث أجبرتها قوات الجيش على الفرار باتجاه وسط المدينة، عقب تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها.