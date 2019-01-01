مقتل إرهابيين في عملية أمنية بجبال سنجار بالعراق

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، أنها نفذت عملية أمنية في سلسلة جبال سنجار بمحافظة نينوى شمالي البلاد، قتل خلالها 5 إرهابيين.



وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان مقتضب "مقتل 5 إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار، خلال عملية أمنية نفذتها قوة من لواء 92 من الفرقة الخامسة عشر وفوج طوارئ العاشر".



وأوضحت أن العملية تمت وفقا لمعلومات دقيقة وردت لقيادة عمليات نينوى.



ولم يذكر البيان مزيدا من المعلومات.