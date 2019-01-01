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فن

مادلين طبر: نجاح الدورة الأولى لمهرجان جرش فاق التوقعات

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:53 م
جريدة الدستور
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أشادت النجمة مادلين طبر، بمستوى الأعمال الفنية المشاركة في فعاليات مهرجان جرش الغنائي بدورته الـ ٣٣، والأولى لسينما الأفلام القصيرة، لافتة إلى أن أيمن سماوي مؤسس مهرجانات الفحيص ومدير مهرجانات جرش الغنائية والسينمائية يبذل جهدا كبيرا لخروج المهرجان في أبهى صورة ممكنة، وينوي التوسع لإقامة مهرجان للأفلام السينمائية الطويلة تثري الثقافة في الأردن.

وقالت مادلين طبر: «شرفت بمشاركتي التأسيسية لمهرجان السينما الأول للأفلام القصيرة بالأردن بإدارة الدكتور أيمن سماوي يساعده المنتج المصري أيمن عبدالمعطي»، مشيرة إلى أن أهم ما يميز الدورة الأولى لمهرجان جرش لسينما الأفلام القصيرة الموضوعات الجيدة وتنوعها والأفكار الجديدة البعيدة عن النمطية إلى جانب التقنية العالية، ما يعكس قدرة الشباب على الإبداع، لافتة إلى أن نجاح الدورة الأولى لمهرجان جرش للأفلام القصيرة بالأردن فاق كل التوقعات.

وأضافت مادلين: "بمشاهدتي ما يزيد علي 23 فيلما قصيرا عربيا وعالميا يمكنني أن أؤكد أن جيل الشباب العربي بشكل خاص كسر القوقعة وحطم القيود الفكرية، وانطلق بموضوعات حقيقية خارج الصندوق، تأثرت بها للغاية لروعتها ولكسر "التابو" الفني والفكري.

وتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، في مقدمتهم النجمان مصطفى شعبان وطارق لطفى والفنان السورى الكبير جمال سليمان، ونجما الأردن إياد نصار ومنذر رياحنة، على مدار أيام مهرجان السينما،المقام ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

كما تم تكريم كل من الفنانات روجينا وسلمى المصرى وأميرة نايف، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد الفنانين العرب، والمخرج أحمد صالح، والأردنية مارغو حداد، والمخرج الأردنى جلال طعمة والفنانة الأردنية صفاء سلطان، والفنانة الأردنية سميرة خورى، والفنان الأردني محمد العبادي، والفنان السوري أندرية سكاف، والفنانة الأردنية د.ريم سعادة، والشاعر المصري ياسر قنطوش، والمخرج الأردني عروة زريقات، والمخرج الأردني حسن أبوشعيرة، والفنان الأردني عبدالكريم قواسمى، والإعلامية الأردنية ضياء العوايشة.
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