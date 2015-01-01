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اقتصاد

"بتروتريد" توافق على منح العاملين سلفة المدارس

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:51 م
جريدة الدستور
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وافق الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد، على منح العاملين بالشركة سلفة المدارس للعام الدراسي 2019-2020، وذلك بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وأوضح منشور صادر من الشركة، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن السلفة تمنح للعاملين بالشركة من لهم أبناء بمراحل التعليم المختلفة من مواليد ما قبل 1 أكتوبر 2015، وكذلك المستمرون فى الدراسة بعد سن 22 سنة بالمستندات.

وحسب المنشور، يتم تقسيط السلفة على 10 أقساط شهرية بقيمة 700 جنيه فى القسط الواحد خصما من الراتب الشهرى، بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه تخصم من الأرباح السنوية، وألا يتجاوز قيمة القسط الشهرى للسلفة وباقى استقطاعات العامل نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى.

واشترطت بتروتريد لمنح السلفة، أنه فى حالة عمل الزوج والزوجة معا فى الشركة تمنح السلفة لأحدهما فقط، ويستثنى من ذلك المطلقات أو الأرملة والمتزوجة حاليا من أحد العاملين.

يأتي ذلك لرفع المعاناة عن العاملين بالشركة، ودعمهم المستمر لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
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