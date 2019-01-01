بسبب تهم فساد.. الجزائري محمد مزيان تحت الرقابة القضائية

وضعت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، تحت الرقابة القضائية، وسحب جواز السفر منه لتورطه في قضايا فساد.



وجاء في بيان صادر عن النائب العام، أن مزيان متهم بإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها في الدولة، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وذلك وفق صحيفة "البلاد" الجزائرية.



كما وجهت النيابة العامة إلى مزيان، الرئيس السابق لأكبر شركة نفط جزائرية بالبلاد، تهمًا تتعلق بالفساد وتبديد الأموال العامة ومخالفة القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.



وتورط مزيان وفقًا لقرار المحكمة في قضايا إساءة استغلال السلطة الوظيفية الممنوحة له، لذا صدر أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية وسحب جواز السفر الخاص به.



واعتقلت السلطات الجزائريين عشرات المسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهمة التورط في قضايا فساد وسرقة المال العام.

