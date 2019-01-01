الرئيس الجزائري يعين قائدًا جديدًا لجهاز الدرك الوطني



وتزامن إنهاء مهام بلقصير مع قرار القضاء الجزائري بفتح تحقيق ابتدائي ضد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.



وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية عن وجود علاقة بين الوزير السابق لوح، وقائد الدرك السابق بلقصير.

عين الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، اليوم الأربعاء، قائدا جديدا لسلاح الدرك الوطني، الجهاز الحساس الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني.وقال التلفزيون الرسمي، إن الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح وقع مرسوما رئاسيا عين بموجبه العميد عبدالرحمن عرعار قائدا لجهاز الدرك الوطني، خلفا للعميد الغالي بلقصير الذي أُنهيت مهامه.