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منوعات

تحذيرات من انتشار الملاريا في جنوب شرق آسيا

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 06:49 م
جريدة الدستور
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حذّر خبراء من معهد ويلكام سانجر وجامعة أكسفورد في بريطانيا من انتشار سلالات من الملاريا المقاومة للعقاقير في دول جنوب شرق آسيا.

وأشارت دراسات أجراها الخبراء إلى أن سلالة طفيليات الملاريا المعروفة بـ"كيه.إي.إل1بي.إل.إيه1"، قد تطورت جينيا، لتصبح أكثر مقاومة للعقاقير مع مرور الزمن.

وقال العالم، روبرتو أماتو، إن دراساته التي أجراها مع فريق من المختصين من معهد ويلكام سانجر وجامعة أكسفورد في بريطانيا وجامعة ماهيدول في تايلاند، أشارت إلى أن السلالة المذكورة من الملاريا قد انتشرت بقوة وحلت محل طفيليات الملاريا المحلية في كل من فيتنام ولاوس وشمال تايلاند.

أما مدير فريق الأبحاث الذي أشرف على تلك الدراسات، أوليفيو ميوتو فقد قال، "إن السرعة التي انتشرت بها طفيليات الملاريا المقاومة للعقارين في جنوب شرق آسيا مقلقة للغاية".

وأضاف: أن "العقاقير الأخرى قد تكون فعالة في الوقت الحالي لكن الوضع هش للغاية، وهذه الدراسة تسلط الضوء على أن الأمر يتطلب تحركا عاجلا".

واعتمد علاج الملاريا الأساسي في أجزاء كثيرة من آسيا خلال العقد الماضي على تركيبة تضم عقاري دي هيدرو أرتيميسينين وبايبراكوين.

ويعتبر مرض الملاريا من أخطر الأمراض المنتشرة في وقتنا الحالي، والتي تؤدي لموت الآلاف من الناس كل عام، ويتسبب به كائن طفيلي يسمى "بلازموديوم"، ينتقل عبر البعوض لدم الإنسان، ويدمر كريات الدم الحمراء، ما يتسبب بالوفاة في نهاية المطاف.
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